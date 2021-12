Após ser solto, cantor Ávine Vinny reconhece erro e diz que se excedeu com alguém que não merecia

O cantor Ávine Vinny, conhecido pelo hit 'Coração Cachorro', usou suas redes sociais para se pronunciar sobre sua prisão, ocorrida na noite de segunda-feira (13), após ameaças contra a sua ex-compalheira. No registro, ele diz que se excedeu durante a discussão e pediu para que seus fãs parassem de atacar Laís Holanda e a respeitassem. As informações são do G1.

"Ontem realmente houve uma discussão acalorada entre eu e a mãe da minha filha e nessa discussão eu acabei me excedendo com uma pessoa que não merecia, que é a mãe da minha filha, e ela procurou ajuda, procurou os direitos dela, mas agora está tudo esclarecido", disse ele. "Peço a vocês que respeitem a mãe da minha filha, ela é uma mulher honrada, uma pessoa que eu sou fã e não vou permitir que vocês falem mal dela", afirmou.

Ainda nos vídeos, ele negou que a briga tenha sido por ciúmes, busca por fama ou dinheiro e finalizou dizendo que está em processo de construção e desconstrução. "A briga não foi porque eu estava com alguém e ela ficou com ciúmes, não foi porque eu queria ver minha filha e ela não deixou ou porque ela estava procurando fama ou dinheiro. Namorei com ela quatro anos, a gente tem uma filha de quatro anos, então são oito anos de história que nunca aconteceu coisa desse tipo. Orem por mim, orem por ela e peço perdão. Estou em um processo de construção e desconstrução ao mesmo tempo", confira:

Ávine saiu da prisão por volta das 15h de terça-feira (14) após a Justiça do Ceará decidir, em audiência de custódia, liberá-lo. A vítima registrou o boletim de ocorrência na segunda-feira (13) e retirou a denúncia durante a manhã de terça-feira.