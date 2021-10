James Blunt faz dancinha com 'Coração cachorro', mas diz que 'vai mandar dados bancários'

O músico inglês James Blunt definitivamente decidiu "se juntar ao inimigo" já que não tem conseguido combatê-lo, e usou do bom humor para isso. Nesta terça-feira (26) ele postou um vídeo no Tik Tok em que aparece dançando a música 'Coração cachorro', uma das muitas versões feitas para 'Same mistake', hit gravado por ele em 2007 que se tornou um sucesso mundial, que agora ganhou uma adaptação para o ritmo piseiro na voz da dupla Ávine e Matheus Fernandes. As informações são do portal G1.

Blunt ainda deu os parabéns ao forrozeiros por emplacarem o primeiro lugar das paradas com a versão 'Coração cachorro', mas, avisou que "vai mandar os dados bancários em breve". Os compositores admitem a citação, mas negam o plágio. Já o britânico, que postou o vídeo em tom de brincadeira, ainda não respondeu se vai reivindicar a coautoria da música.