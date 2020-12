Após se recuperar de dengue, Leonardo é diagnosticado com Covid-19

O cantor Leonardo comunicou por meio das redes sociais que foi diagnosticado com Covid-19 nesta terça-feira (8). O sertanejo havia se recuperou há poucos dias de um quadro de dengue. A sogra e a esposa do sertanejo, Poliana Rocha, foram diagnosticadas com coronavírus nesta segunda-feira (7).

O comunicado pede orações aos fãs. “Que Deus abençoe todos que estão passando por essa doença e momento difícil”, escreveu. Um show que estava previsto para ser realizado em Sorocaba (SP), na sexta-feira (11/12), foi cancelado. “Espero encontrá-los o quanto antes e assim que possível anunciaremos nova data”, declarou Leonardo.

No dia 28 de novembro, Leonardo compartilhou com os fãs que estava com dengue. Ele falou sobre a doença durante a live do filho Zé Felipe e a noiva dele, Virgínia, para revelar o sexo do bebê que esperam.

Na semana passada, quando o cantor estava com dengue, a esposa tranquilizou o público com uma foto de Leonardo à vontade na fazenda no município de Jussara, em Goiás.