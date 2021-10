Após reconciliação, marido de Andressa Urach bloqueia pessoas do ‘mau caminho’

Aparentemente, chegou ao fim a polêmica envolvendo Andressa Urach e o marido, Thiago Lopes. Na última sexta-feira (1), os dois reataram o casamento e até postaram foto juntos nas redes sociais. Neste domingo (3), o empresário mandou um recado para os internautas que o criticaram enquanto ele estava separado de Andressa. As informações são do Observatório dos Famosos.

Thiago usou seu Instagram para avisar que iria bloquear pessoas que teriam incentivado a modelo a ter “problemas com a família.” “Todas as pessoas que incentivaram a Andressa a seguir o pior caminho estão devidamente bloqueadas”, escreveu ele nos Stories, acompanhado com sua assinatura.

Logo após a publicação, Andressa e Thiago mostraram na rede social que estão em clima de paz e de romance. Os dois apareceram juntos curtindo o domingo em família no parque, deixando claro para o público que estão juntos e bem.