Após queda, Roque apresenta recuperação lenta e precisa de ajuda para realizar necessidades

O icônico diretor de auditório do SBT, Gonçalo Roque, de 86 anos, apresenta recuperação lenta e precisa de ajuda para realizar necessidades básicas, como tomar banho e ir ao banheiro, segundo informou a mulher do profissional, Janilda. Em fevereiro deste ano, ele caiu no condomínio onde mora e machucou o braço.

VEJA MAIS

“A recuperação dele está sendo bem lenta. Tem que fazer tudo por ele. Dar banho, trocar, levar ao banheiro, tudo. Parou a vida dele e a minha. Mas com a ajuda dos médicos e de Deus, ele já está se recuperando”, contou Janilda.

Ao lado da esposa, o fiel escudeiro de Silvio Santos detalhou sua recuperação e as dificuldades na rotina. “Vim devagarinho, quando perdi o equilíbrio e arrastei”, relembrou o profissional. Roque sente desconforto ao retornar ao local do acidente, um piso com pedregulhos.