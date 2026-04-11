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Roque morreu? Saiba o que aconteceu com o ex-assistente de Silvio Santos

Nos últimos anos, principalmente após a morte de Silvio Santos, Roque passou por alguns problemas de saúde.

O Liberal
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Ao lado da esposa, o fiel escudeiro de Silvio detalhou sua recuperação e as dificuldades na rotina (Reprodução/Redes Sociais)

Após rumores de graves problemas de saúde, Gonçalo Roque, conhecido como Roque, ex-assistente de palco de Silvio Santos no Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), completou 89 anos de vida no último dia 2 de abril. Longe dos holofotes e da televisão, ele vive uma rotina reclusa sob os cuidados da família, que o homenageou em seu perfil do Instagram.

Figura constante nos programas do comunicador por décadas, Roque marcou época ao lado de Silvio Santos. Ele ficou conhecido por participar das tradicionais cenas dos "aviõezinhos de dinheiro", que animavam a plateia na emissora.

Homenagem da família nas redes sociais

Após mais de 50 anos dedicados ao SBT, Roque leva hoje uma rotina distante da televisão e completamente fora dos holofotes. Reservado, ele também se afastou das redes sociais e passou a viver sob os cuidados da família, em um ambiente mais tranquilo.

Recentemente, no dia 2, o ex-assistente de palco voltou a aparecer publicamente de forma indireta. Familiares usaram seu perfil no Instagram para celebrar seus 89 anos. A publicação foi feita por seu filho, já que Roque não administra mais as próprias redes.

Na homenagem, Roque aparece em uma foto simples, sorrindo ao lado de um bolo de aniversário. "89 anos de uma história que merece ser honrada todos os dias. Meu pai dedicou grande parte da sua vida ao SBT, construindo uma trajetória de muito trabalho, dedicação e compromisso", dizia a legenda.

O texto continuou: "Hoje ele vive uma fase mais tranquila, longe da mídia e também das redes sociais, mas com a mesma essência, caráter e força de sempre."

A homenagem também destacou o legado pessoal e familiar de Roque. "Por trás de toda essa história existe o homem que nós conhecemos de verdade: um pai presente, um exemplo de vida", descreveu a família.

O filho de Roque concluiu a mensagem: "Alguém que construiu muito mais do que uma carreira, construiu valores, deixou ensinamentos e marcou a vida de todos ao seu redor. Pai, temos muito a agradecer por tudo que você fez e ainda representa para nós."

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Desafios de saúde recentes

Nos últimos anos, especialmente após a morte de Silvio Santos, Roque enfrentou alguns desafios de saúde. Em 2024, durante o tratamento de um tumor na cabeça, precisou ser internado.

A internação ocorreu após o ex-assistente apresentar um quadro de desnutrição. Isso foi provocado pela dificuldade para se alimentar e ingerir medicamentos. Na mesma ocasião, ele foi diagnosticado com infecção urinária.

Meses depois, em outubro, Roque enfrentou ainda uma infecção pulmonar, segundo informações divulgadas pela família.

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