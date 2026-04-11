Ex-integrante do Molejo morre aos 60 anos e recebe homenagens de fãs e artistas

O músico Willian Augusto Freire de Araújo, ex-integrante do grupo Molejo, morreu aos 60 anos na sexta-feira (10). A informação foi confirmada por meio de uma publicação nas redes sociais oficiais da banda, que prestou homenagem ao artista e relembrou sua trajetória no grupo.

Em comunicado, os integrantes lamentaram a perda e destacaram a importância de Willian para a história do Molejo. “Com profunda tristeza, nos despedimos de nosso querido amigo e irmão, Willian Araújo. Nossas condolências à sua família neste momento difícil”, diz a nota.

William Araújo vai ser sepultado em Jacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio, na Capela C, a partir das 14h deste sábado (11/4) (Imagem | Reprodução | @molejooficial)

Willian fez parte da formação original do grupo e participou de álbuns que marcaram a década de 1990, como “Não Quero Saber de Tititi”, “Família” e “Brincadeira de Criança”. Segundo a banda, sua voz e talento contribuíram para consolidar o sucesso do Molejo nos primeiros anos de carreira.

O velório do músico será realizado neste sábado (11), a partir das 14h, na Capela C do Cemitério do Pechincha, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada.

A morte de Willian gerou grande comoção entre fãs e artistas. O cantor Péricles, nas redes sociais, exaltou o legado do músico e diz que seguirá vivo, enquanto André Marinho e Fábio Bêça também prestaram condolências à família e aos amigos.

Nas redes sociais, Fabiano Souza, filho do artista, publicou uma mensagem emocionada em homenagem ao pai. “Meu pai, meu herói, meu ídolo… Agradeço todos os dias por ter sido criado por você, eu te amo muito, meu pai”, escreveu.