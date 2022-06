Após polêmica sobre pelos no corpo, Gretchen rebate críticas: ‘pelos sensuais’

O nome de Gretchen foi novamente um dos assuntos mais comentados na web, em todo Brasil, na última terça-feira (31). Depois de postar um registro nas redes sociais, enquanto renovava o bronzeado, alguns internautas passaram a atacá-la devido a quantidade de pelos no colo e nos seios. Para dar um basta à polêmica, a artista rebateu as mensagens de mau gosto e ainda ressaltou a importância de normalizar algo que é comum nas mulheres: pelos.

Em seu Instagram, Gretchen postou um vídeo em comentava a situação e disse que foi pega de surpresa com os comentários. “Acham que eu vou me preocupar com o pelo que tenho no peito? Eu tenho sim. No peito, braço e até na barriga. Quem tá comendo, não tá reclamando. Quem come todo dia acha um charme, tem tesão nos meus pelos sensuais. Que besteira, falta do que fazer”, disse ela nos Stories.

Mais tarde, também pelo Instagram, ela falou sobre a importância da notícia ter viralizado, pois muitas mulheres ainda têm medo de falar sobre isso, que é algo comum.

“Existem pessoas que se libertaram por causa dessa notícia. Então, para quem soltou a notícia achando que ia ser horrível para mim, foi muito bom. Eu fiquei feliz. Eu pude ajudar várias pessoas que estavam se achando feias, que não estavam se amando ou se aceitando devido aos pelos. Agradeço a quem falou mal e fez essa notícia repercutir tanto”, declara Gretchen.

No registro, ela também agradeceu o apoio dos fãs que a defenderam.

O que causa o crescimento de pelos nas mulheres?

Segundo alguns especialistas, o uso de hormônios é um dos fatores principais para o crescimento exagerado de pelos nas mulheres.

“Esse aumento de pelos se dá devido ao uso de hormônios, a testosterona propriamente”, diz Fernando Cerqueira, médico nutrólogo e membro da Sociedade Brasileira para Estudos da Fisiologia (SOBRAF).

Segundo ele, muitos podem ter sido os motivos que levaram a rainha do rebolado a precisar tomar hormônios. Podem ter sido:

Idade - pois diminui o nível de testosterona no corpo

Falta de libido - quem faz tratamento para aumentar a libido pode fazer uso da testosterona

O aumento dos pelos, em caso de uso de testosterona , depende de pessoa para pessoa. Porém, o especialista alerta para o uso exagerado: “Se ficar acima dos níveis fisiológicos, pode sim dar alterações cardíacas, é a mais comum nesses casos”.

(*Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)