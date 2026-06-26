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Após polêmica com cozinheira, ex-funcionária defende Isis Valverde: 'Não tenho nada a reclamar'

A ex-cozinheira da atriz alegou cumprir jornada de 12 horas diárias com apenas 20 minutos de pausa

Victoria Rodrigues
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Isis Valverde disse que as afirmações são "infudadas" e "distorcidas". (Foto: Reprodução/ Instagram)

Na última semana, a atriz Isis Valverde recebeu um processo de sua ex-cozinheira Márcia Raimunda, que alegou cumprir uma jornada de 12 horas diárias com apenas 20 minutos de pausa. Após a ação trabalhista viralizar na internet, a ex-funcionária de Isis, Luana Melo, gravou e publicou um vídeo para defender a atriz do que ela ela disse serem "falsas acusações", porque trabalhou no mesmo tempo que a suposta vítima.

“A dita cuja trabalhou lá por oito anos; eu trabalhei por cinco. O tempo que eu trabalhei lá, eu vi e vivi muita coisa, mas não vi nada disso. Trabalho é trabalho, gente. Mas, para mim, enquanto patroa, não tenho nada de que reclamar (...) Eu sei porque eu vivi. E todo mundo já passou por uma pessoa que sacaneou você. Uma coisa que eu aprendi é: nunca ajude um f*dido sem saber por que ele tá f*dido”, desabafou Luana Melo.

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"Tem muita coisa que não bate"

No vídeo publicado no Instagram, a ex-funcionária relata que decidiu vir a público explicar alguns pontos do caso, pois percebeu nos últimos dias muitas mensagens de amigos, familiares e conhecidos para saber se as informações eram verdadeiras. De acordo com o portal Metrópoles, a defesa da Isis revelou que a atriz presenteou Márcia com uma casa e pagou um curso de gastronomia enquanto ela trabalhava na residência.

Ao contar sua versão, ela alegou que a autora da ação estaria tentando apenas se aproveitar da atriz. “Tem gente que não aceita que outras pessoas tenham dinheiro, que tem raiva de quem tem dinheiro. A galera quer muito um acusado e uma vítima. E não querem aceitar que quem tem dinheiro esteja certo e quem não tem esteja errado. Óbvio que é mais fácil acreditar na coitada, mas tem muita coisa que não bate”, ressaltou.

Por meio de nota nas mídias sociais, Isis se pronunciou no último domingo (21). “Nos últimos dias, tenho visto interpretações e afirmações sobre mim que não são verdadeiras (...) Eu respeito a opinião das pessoas, mas não acredito neste formato baseado em acusações e afirmações infundadas e distorcidas. Decidi que vou seguir confiando que a verdade sempre encontra o seu caminho", escreveu a atriz Isis Valverde.

O processo trabalhista movido contra a artista foi finalizado após as partes firmarem um acordo indenizatório de R$ 30 mil na justiça. Mas embora a artista tenha aceitado a decisão, ela realçou que acredita que "a verdade sempre vem à tona" em seus stories do Instagram.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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Palavras-chave

isis valverde

polêmica

cozinheira

ex-funcionária

ação trabalhista
Celebridades
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