Isis Valverde desabafa sobre internações em 2026 causadas por doença celíaca

Longe das novelas desde sua participação em Amor de Mãe, Isis Valverde revelou ter sido internada três vezes este ano. As hospitalizações ocorreram devido a complicações da doença celíaca, uma condição autoimune diagnosticada quando a atriz tinha 19 anos.

A atriz explicou em seus stories do Instagram que sofre de uma forma agressiva da doença. Pequenas contaminações cruzadas com glúten podem desencadear reações severas em seu organismo, impactando sua saúde.

Segundo a artista, as crises aconteceram durante um período de trabalho intenso. A alimentação, por descuido, acabou sendo contaminada sem que ela percebesse a princípio. "Essa parte é traumatizante", afirmou Isis Valverde sobre o risco constante.

As internações de Isis Valverde

Ao falar sobre as internações, a atriz revelou que levou um tempo até descobrir a origem do problema. Inicialmente, nem ela sabia que sua comida estava sendo preparada de maneira inadequada, gerando sintomas recorrentes.

A atriz chegou a compartilhar imagens internada em algumas ocasiões. Contudo, evitou explicar o motivo na época, temendo as interpretações do público sobre sua situação.

"Eu falava: 'As pessoas vão achar que eu estou passando por alguma coisa', porque toda hora eu estava no hospital", comentou Isis Valverde sobre o receio.

A situação só foi esclarecida após investigar detalhadamente a preparação dos alimentos consumidos durante o trabalho. A descoberta veio ao perceber que a equipe tratava sua restrição alimentar como uma alergia simples, sem compreender os riscos da contaminação cruzada.

"Achavam que era algo leve e acabavam misturando minha comida. Foi aí que entendemos o que estava acontecendo", explicou a atriz sobre o episódio.

Impacto emocional e carreira de Isis Valverde

No relato, Isis Valverde também mencionou o desgaste emocional causado pela doença celíaca ao longo dos anos. Diagnosticada ainda jovem, ela afirmou que conviver com a condição exige vigilância permanente.

Esses cuidados muitas vezes passam despercebidos por quem não entende a gravidade do quadro. "É um processo. Tem que tomar muito cuidado. É uma doença chata", resumiu a atriz.

Apesar das dificuldades, Isis Valverde segue ativa profissionalmente. Atualmente, a atriz pode ser vista na série "Corrida dos Bichos", produção disponível no Prime Video.