Após ganhar Instagram, filha recém-nascida de Zé Felipe faz ensaio fotográfico

Depois de ter um perfil no Instagram criado pelos pais, que já acumula mais de 3,5 milhões de seguidores, a recém-nascida Maria Alice fez um ensaio fotográfico. Nos stories, a mãe da bebê, a influencer Virgínia Fonseca, mostrou os bastidores da produção. Maria Alice nasceu no último dia 30 e é fruto do casamento da influenciadora digital com o filho de Leonardo, Zé Felipe.

"Gente, eu já chorei nesse ensaio, eu já me recompus, já chorei de novo. Ai, gente, juro, sem condições. É sem condições, olha ali, gente. Eu vejo isso e dá vontade de chorar. [...] Eu vou morrer, eu não estou dando conta, não está dando", disse Virgínia, mostrando o ensaio da filha.

"Só para vocês morrerem de amor junto com a gente! Não está dando, eu estou surtando de amor", escreveu a influenciadora na legenda das postagens.

Virgínia ainda publicou uma foto ao lado da filha, se declarando: "Eu conheci o maior amor do mundo, obrigada, Deus, pela dádiva de ser mãe". Zé Felipe também se derreteu pela pequena. "Eu morro de amor", escreveu o cantor.