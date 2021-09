Após fala polêmica, Theo Becker explica 'tentativa' de ser gay: 'me sentia careta'

Na terça-feira (14), Theo Becker, conhecido por sua participação na primeira edição do reality 'A Fazenda', causou grande alvoroço nas redes sociais ao declarar que teria 'tentado' ser gay. Muitas foram as críticas ao ator, que apontaram que ser homossexual não é uma "escolha", como ele havia insinuado. Em conversa com o Splash, do Uol, ele explicou sua fala.

"Inúmeras vezes me senti desejado por outros homens. É como se só dependesse de mim, da minha decisão. Por anos eu só decepcionei e não retribui. Até que um dia pensei, me imaginei fazendo. Queria saber se eu teria vontade de estar com outro homem, mas não consegui. Não era da minha natureza. Sempre quis entender essa vontade. Muitos ao meu redor eram gays, e me sentia careta, mas de fato eu não consegui", declarou.

Theo ainda revelou que cogitou a possibilidade devido a um flerte com um amigo próximo, que demonstrava interesse e era muito legal. Ele declarou que tinha a mente aberta para imaginar o beijo e queria entender a vontade, saber se ele iria receber o beijo, mas não conseguiu. O ator aproveitou para afirmar que nunca teve preconceitos e que qualquer acusação de homofobia não cabe a ele.