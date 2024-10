Após descobrir nódulo, mulher de Rodrigo Faro passa por exame para saber se é maligno e benigno

Vera Viel, 48, publicou um vídeo em agradecimento aos fãs pelas orações. Ela também aproveitou para informar que já está em casa. A mulher do apresentador Rodrigo Faro passou por um exame de biópsia e aguarda os resultados para saber se nódulo é maligno e benigno.

"Gostaria de agradecer por todas as mensagens de carinho que recebi. Já estou em casa e aguardando pelo resultado do exame para saber qual será o próximo passo! Seguimos orando e confiando em Deus", disse.

Vera foi internada na última sexta-feira (04), em um hospital particular de São Paulo, após descobrir um nódulo na perna. Rodrigo Faro confirmou a informação e pediu orações aos fãs.

"A gente já entregou nas mãos de Deus, estamos aqui em oração. Se Deus quiser, vai ser um nódulo benigno. Eu vou fazer a cirurgia e vai dar tudo certo", disse a modelo, em vídeo publicado no Instagram.

Faro compartilhou fotos em que Vera apareceu emocionada antes da realização do exame: "Foi difícil gravar o programa. A cabeça estava com a Vera no hospital."

A modelo foi submetida a um PET scan, que é uma tomografia por emissão de pósitrons, permite obter imagens detalhadas dos órgãos e tecidos do corpo. "A gente queria dividir isso com vocês, porque sempre acompanham a nossa família, torcem e oram pela gente", completou.