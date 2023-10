Após criticar lei, cantor Eduardo Costa fará DVD com quase R$ 1 milhão da Rouanet

Apesar de ter feito críticas à Lei Rouanet anos atrás, a opinião de Eduardo Costa pode mudar após ser autorizado pelo Ministério da Cultura o sertanejo captar R$ 999,5 mil, por meio dela, até dezembro deste ano. O dinheiro será usado para a gravação de um DVD intitulado como “Eduardo Costa - O instrumentista e as modas de violas de Minas".

Nele, serão gravadas músicas sertanejadas consideradas “raiz” com uma orquestra formada por violões, violas e instrumentos de sopro. As gravações serão feitas em dois shows realizados em Belo Horizonte (MG). O cantor ainda não se pronunciou sobre o assunto.

De acordo com informações no site do Ministério, a empresa que captou os recursos se chama Churrasco, Cerveja e Viola - C.C.V. Eventos LTDA e tem Leandro Restino de Souza Porto como proprietário.

Leandro ainda anexou ao projeto de captação um documento em que Eduardo Costa afirma estar ciente da proposta para financiar o DVD com a Lei Rouanet. O termo, assinado de próprio punho pelo cantor sertanejo, foi enviado para a Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural do Ministério da Cultura.