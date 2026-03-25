Após anos, Tulipa Ruiz retorna a Belém com show gratuito no Festival dos Povos da Floresta

A cantora Tulipa Ruiz se apresenta em Belém, nesta sexta-feira (27), como parte da programação musical do Festival dos Povos da Floresta. O evento reúne shows gratuitos nos dias 26 e 27, no Memorial dos Povos, com participação de artistas da cena local e nacional.

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Segundo a artista, que estava um período sem realizar apresentações na capital paraense, o espetáculo integra um formato diferente do que vem sendo apresentado em turnê, com proposta mais aberta à improvisação e interação com o público.

“Esse show não acontece sempre porque na maior parte do tempo estou em turnê com a banda no show do meu último disco. O ‘Noire’ é um show para ocasiões e lugares especiais”, afirmou.

Para a apresentação no festival, a artista aposta em um formato com maior liberdade de criação. De acordo com ela, o espetáculo não segue arranjos fixos e permite variações ao longo da execução.

“Gosto de dizer que essa é a nossa formação mais radical, é como se fosse um parkour. Podemos ir para qualquer lado que a música quiser, não existe a convenção dos mapas, dos arranjos fechados”, disse.

Programação do festival

Na quinta-feira (26), sobem ao palco nomes como Nat Esquenta, DDD 91, Djuena Tikuna, Tambores do Pacoval, Naieme e o “Baile do Mestre Cupijó”, comandado por Felipe Cordeiro.

Já na sexta (27), além de Tulipa Ruiz, a programação conta com DJ KaboCLA, Julia Passos, Jeff Moraes, Suraras do Tapajós e Felix Robatto, entre outros artistas convidados.

O festival segue até o dia 29 de março com outras atividades, incluindo uma exposição de encerramento.

A iniciativa é idealizada pela Rioterra – Centro de Inovação da Amazônia, com realização do Ministério da Cultura e Governo Federal, e reúne ações voltadas a diferentes linguagens artísticas.

Serviço:

Festival dos Povos da Floresta

Local: Memorial dos Povos, Belém;

Shows: 26 e 27 de março;

Entrada gratuita.