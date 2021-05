Aos 71 anos, Angela Ro Ro apresenta nova namorada 50 anos mais jovem

Na tarde desta segunda-feira (17), data em que se comemora o Dia Internacional Contra a Homofobia, a cantora Angela Ro Ro anunciou que está namorando Mayara Serra, de 21 anos. A artista publicou no instagram uma foto em que aparece com o novo amor.

Devido estar isolada por causa da pandemia, Angela postou uma montagem de fotos em que as duas aparecem lado a lado. "Minha namorada e eu desejamos o melhor para vocês. Mesmo isoladas, sabemos que o amor é liberdade e respeito. Saúde a todos", escreveu a cantora na legenda da publicação.

Mayara, de 21 anos, vive em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e procura ser discreta nas redes sociais. No seu perfil não há muitos detalhes sobre sua vida pessoal, mas indicou a felicidade com o relacionamento. "Amando minha namorada", escreveu ela, com o emoji de uma aliança do lado.