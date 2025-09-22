Capa Jornal Amazônia
Aos 57 anos, cantor Otto publica fotos sensuais da namorada, 29 anos mais nova; veja!

A publicação encantou seguidores, tanto pela declaração apaixonada quanto pela beleza de Lavínia.

fonte

O cantor compartilhou uma série de fotos da atriz baiana, que geraram polêmica e admiração. (Imagem: Reprodução/ Instagram)

O cantor Otto, de 57 anos, causou alvoroço nas redes sociais nos últimos dias, ao compartilhar uma homenagem calorosa e fotos sensuais de sua namorada, a atriz baiana Lavínia Alves, que completou 28 anos.

Otto usou seu perfil no Instagram para celebrar o aniversário da companheira com uma homenagem extensa. Ele postou várias imagens do casal, onde Lavínia aparece com figurinos provocantes, e escreveu palavras de carinho como “deusa amada”, elogiando sua “alma sensível”, “inteligência rara” e “personalidade única”.

A repercussão do gesto de Otto foi intensa: admiradores elogiaram não apenas o visual da atriz, mas a forma como o cantor expressou seu afeto publicamente, destacando o romantismo da mensagem. Alguns comentários também mencionaram a diferença de idade, mas no geral, a publicação foi recebida com carinho pelos fãs.

A musa e o relacionamento

Lavínia Alves, de 28 anos, é atriz e cantora com raízes baianas. Ela atua no teatro, especialmente com a companhia Teatro Vila Velha, uma referência no sul do país. Além disso, ela formou-se pela Casa de Artes de Laranjeiras (CAL), no Rio de Janeiro, mostrando talento não só artístico, mas também para enveredar pela música em apresentações públicas, inclusive em tributos como o realizado em 2018 para Cazuza.

O romance com Lavínia Alves começou cerca de cinco anos atrás, após Otto se separar da fotógrafa francesa Kenza Said, com quem esteve casado por três anos. Antes disso, Otto viveu outro relacionamento importante com a atriz Alessandra Negrini, com quem teve sua filha Betina, atualmente com 19 anos.

Lavínia Alves

otto

Sexo
Celebridades
