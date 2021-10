Aniversário de Paulo Gustavo pode virar o Dia do Humor no Rio de Janeiro

O dia 30 de outubro, data de aniversário de Paulo Gustavo, está perto de começar a ser celebrado como o Dia do Humor no calendário do Rio de Janeiro. O projeto de Lei que cria a homenagem, foi publicado esta semana no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Estado.

Proposto pelo presidente da Casa, deputado André Ceciliano, ele será votado na semana que vem. Em parágrafo único, o texto faz uma deferência a Paulo Gustavo, lembrando que o artista imortalizou a frase "rir é um ato de resistência!".

Para marcar a criação do Dia do Humor, o canal Multishow fará uma série de ações, entre elas a exibição de um episódio especial do "Vai Que Cola", uma pré-estreia da nova temporada, relembrando o ator e um dos seus personagens mais marcantes, o Valdo.

Paulo Gustavo também receberá homenagem da Escola de Samba São Clemente, no samba-enredo "Minha Vida É Uma Peça", feito para o Carnaval de 2022.