Anitta se recusa a cantar música nova em show; entenda o motivo

Anitta se recusou a cantar sua nova música "Boys Don't Cry" no ensaio do seu bloco de Carnaval. A artista fazia uma apresentação no Espírito Santo no último fim de semana e, apesar dos pedidos dos fãs, disse que não ia cantar o hit.

VEJA MAIS:

"Eu não posso, vocês vão entender o motivo na segunda-feira", explicou.

Anitta vai cantar a nova música pela primeira vez com exclusividade no "The Tonight Show" (NBC), comandado pelo apresentar Jimmy Fallon, à 1h30 desta terça-feira (horário de Brasília).

Mesmo não aguentando de ansiedade, os brasileiros não poderão acompanhar a transmissão ao vivo. O programa pode ser acompanhado somente pelos moradores dos Estados Unidos. Para o público brasileiro ter acesso ao programa, terão que esperar até o "The Tonight Show" ser disponibilizado no canal do YouTube.

Anitta esteve pela última vez no programa em 2017. Na ocasião, ela cantou "Switch" com Iggy Azalea e no ano passado, performando "Girl From Rio". Porém, desta vez ela será entrevistada pelo apresentador. Veja uma prêvia do clipe de "Boys Don't Cry":