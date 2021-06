Anitta relaciona 500 mil mortes da covid-19 com saída do presidente: 'Fora Bolsonaro'

Anitta usou as redes sociais, na manhã desta segunda-feira (21), para falar sobre as mais de 500 mil mortes pela covid-19 no Brasil e se posicionar contra o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). Na ocasião, ela pediu a saída do governante e apontou relação entre ele e a situação da pandemia.

""500 mil mortes... é sobre FORA BOLSONARO sim! A favor da democracia, da economia, da saúde, da educação, do senso coletivo", escreveu Anitta, no Twitter.

Internautas apontaram indireta da carioca a Ivete Sangalo, que chegou a afirmar que as mortes pela doença não "seria sobre partidos".