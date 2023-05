Angélica sugere presente ousado e sexual para o Dia das Mães; web reage com critica

A apresentadora Angélica causou polêmica nas redes sociais ao sugerir vibradores como presente para o Dia das Mães em uma publicação publicitária no Instagram na segunda-feira (08/05). Na postagem, ela afirmou que o presente seria capaz de proporcionar "vibrações de bem-estar" para as mães e destacou que o produto oferecia "10 tipos de vibração" e um "visual discreto". Veja!

A sugestão, no entanto, não foi bem recebida por alguns seguidores, que consideraram o conteúdo inadequado para a data comemorativa. Em meio às críticas, alguns internautas fizeram brincadeiras e ironias, enquanto outros defenderam a liberdade de escolha e expressão da apresentadora.

Dentre as críticas, uma internauta ironizou: "Se eu dou pra minha mãe, ela joga diretamente na minha cara". Outra pessoa afirmou ter mais intimidade com a mãe sobre o assunto, dizendo que seria mais fácil a mãe presenteá-la com um vibrador. Já outra internauta questionou a apresentadora, perguntando se ela já havia se imaginado recebendo o presente de um filho.

Apesar das críticas, Angélica não se pronunciou sobre a polêmica nas redes sociais.