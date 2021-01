Angélica mostra famosa pinta e comemora chegada do ano novo

Angélica celebrou a chegada de 2021 exibindo boa forma, aos 47 anos, e mostrando sua famosa pinta na perna direita.

Postadas em seu stories do Instagram, na noite da terça-feira (5), a apresentadora posou com um biquíni colorido e pediu nas fotos por um ano com "apenas boas vibrações".

Em sua última postagem com a família, seu marido, Luciano Huck, comentou as dificuldades do ano passado e também desejou um 2021 melhor.

“Mas não podemos abandonar a esperança, deixar de acreditar que o ano que chega será melhor do que o que esta partindo. Em nome da nossa família desejamos um 2021 cheio de saúde com boas doses de amor. Que neste ano que começa possamos retomar o curso da vida. Feliz 2021", escreveu.