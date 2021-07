Andressa Urach diz que ‘implorou ajuda’ de Edir Macedo e foi ignorada

Andressa Urach fez revelações sobre o tempo em que estava na Igreja Universal e desabafou contra Edir Macedo. Pelas suas redes sociais, nesta segunda-feira (19), ela disse que doou seus bens durante o rito da “fogueira santa” e ficou desamparada. As informações são do Metrópoles.

Urach pediu desculpas por criticar pessoas que decidiram deixar a Universal antes dela. “Vocês só não aceitaram mais serem manipulados. Então, quero pedir perdão porque um dia eu julguei vocês e, hoje, eu entendo o que é ser bloqueado pelos ex-membros. Eu entendo o que é ser chamado de pombagira, de coisas horríveis, de dizer que a gente vai ficar sete vezes pior. Eu trabalhei muito o perdão”, falou.

A influenciadora contou que pediu para Edir Macedo não fazer a “fogueira santa”, como é chamado o rito onde os fiéis doam seus bens à igreja.

“Queria pedir para o senhor parar com a fogueira santa, bispo. Pede o dízimo só, porque eu fui demitida da Record com uma mão na frente e outra atrás, depois de ter dado o meu Isaac. E foi injusto, sim, porque eu não deixei a desejar no meu trabalho, cumpri e implorei ajuda de vocês na igreja. Bispo, eu pedi, eu implorei e disse ‘pelo menos me devolve uma parte do dinheiro para abrir algum negócio’, porque eu não pensava em mim, só em Deus”, revelou a modelo.

Andressa disse que entrou com uma ação na Justiça para solicitar a devolução de R$ 2 milhões doado para a Universal.