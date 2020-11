Andressa Urach desaba: 'Pessoa religiosa fez eu me afastar de amizade gay'

Andressa Urach continua a série de desabafos no Instagram após sair da igreja evangélica. Dessa vez, ela usou as redes sociais para contar que uma pessoa religiosa a fez se afastar de uma amizade gay. Ainda de acordo com a modelo, a pessoa disse que a amizade a estava levando para o inferno.

"O mais engraçado é que o meu amigo gay que nunca me humilhou e ainda me ajudou no dia que mais precisei, nunca, absolutamente nunca, me fez mal algum, nem com palavras e muito menos com atitudes", escreveu Andressa.

"Já a tal pessoa religiosa, além de me julgar, sendo que eu não estava fazendo nada de errado na época, ainda me empurrou para o fundo do poço com atitudes e palavras", completou.

Andressa ainda reforçou que "ama os gays". "Então aceita porque o meu Jesus não faz acepção de pessoas".