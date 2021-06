Ana Maria Braga termina casamento após marido maltratar funcionários, diz jornalista

Os fãs de Ana Maria Braga perceberam, já há alguns dias, que a apresentadora aparece sem aliança. Após especulações, o programa “A Hora da Venenosa” explica o que seriam os motivos para o término da apresentadora com o francês Johnny Lucet. As informações são do Blog Social 1.

De acordo com informações levantadas pela atração, Johnny Lucet teria maltratado os funcionários de Ana Maria Braga. O homem de 55 anos teria deixado o Brasil com o término e ido para Portugal.

As informações foram divulgadas durante o programa pela jornalista Fabíola Reipert, que ainda apontou “incompatibilidade de gênios e cultura”. Ela afirma que Ana Maria Braga se incomodou com a forma que Johnny Lucet tratava os funcionários.

Ana Maria Braga e Johnny Lucet se casaram em fevereiro de 2020, com pouco mais de um mês de namoro, enquanto a apresentava tratava um câncer de pulmão. Até o momento, Ana Maria Braga não se pronunciou sobre o status do seu relacionamento. Johnny Lucet é o quarto casamento da apresentadora.