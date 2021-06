Ana Maria Braga se pronuncia após fim de casamento com empresário

Após francês Johnny Lucet falar sobre o fim do casamento com Ana Maria Braga, a apresentadora do “Mais Você” usou as redes sociais para se pronunciar, na manhã desta terça-feira. O empresário relatou ao Extra que depois da viagem para rever a família e cuidar dos negócios em Portugal, Ana parou de mandar mensagens para ele.

“Fazer de si mesmo a sua prioridade não é egoísmo, às vezes, é necessidade”, consta da mensagem publicada pela apresentadora em sua página.

Sobre o término do casamento, Lucet ficou surpreso com a notícia. “Voltei a Portugal porque já fazia um ano que não via os meus amigos e a família. A covid-19 está nos bloqueando na Europa. Não tenho mais contato com a Ana. Em maio passado, nenhuma mensagem dela no meu aniversário ou no do meu filho”, afirma ele, enfatizando, no entanto, que eles continuam casados, embora tenha descartado a aliança, como se vê em fotos postadas em seu Instagram, na companhia do filho e de amigos: “Mas nós continuamos casados. Ela é a minha mulher”, afirmou ele, que pretende retornar ao país quando terminar de resolver os negócios em Portugal.

Segundo uma fonte do Extra, o relacionamento chegou ao fim em março, pouco tempo depois de Johnny voltar para Loulé, no sul de em Portugal, onde vive com a família e o filho dele de 11 anos.

Johnny e Ana Maria Braga se conheceram no segundo semestre de 2019 e se casaram em fevereiro do ano seguinte, numa cerimônia íntima, na casa da apresentadora, em São Paulo. Durante todo o relacionamento, o empresário, de 57 anos, se dividiu entre Brasil, Portugal e França, onde possui uma empresa.