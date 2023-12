Ana Maria Braga fala sobre suposta aposentadoria e surpreende Louro José ao vivo no ‘Mais Você’

Durante a edição do "Mais Você" desta quinta-feira (21), a apresentadora Ana Maria Braga provocou surpresa ao revelar que está considerando a possibilidade de se aposentar em breve. A declaração veio durante uma conversa com o economista e ex-BBB Gil do Vigor sobre as recentes mudanças nas regras de aposentadoria.

Segundo Gil, as alterações nas normas previdenciárias foram o tema central do bate-papo, levando Gil do Vigor a detalhar as novas exigências. Ele explicou que a idade mínima para aposentadoria em 2024 será de 58 anos e seis meses para mulheres e 63 anos e seis meses para homens.

"Agora em 2023, você já pode verificar se atende a esses critérios. Caso queira se aposentar, é uma decisão pessoal e um direito adquirido. Quem estiver cumprindo as condições já pode recorrer e se aposentar", esclareceu o economista.

Diante da informação, Ana Maria Braga expressou seu interesse em avaliar a viabilidade de sua aposentadoria. No entanto, Louro José interveio de maneira cômica: "Tem que fazer nada! Para com isso! Você não vem, não, hein? Pode parar com essa história!".

A apresentadora, por sua vez, não hesitou em justificar sua posição, citando as palavras de Gil do Vigor sobre ganhar os direitos adquiridos. "Não vou parar de trabalhar, não. Você não viu o Gil falando? É para ganhar os direitos que tem!", afirmou.