Ana Maria Braga compartilhou fotos inéditas de Tom Veiga nos bastidores

No “Mais Você” desta terça-feira (3), Ana Maria Braga continuou a série de homenagens ao amigo e companheiro de trabalho Tom Veiga, o intérprete do Louro José, que morreu no último domingo (1).

A apresentadora compartilhou com os telespectadores fotografias inéditas de Tom em diferentes momentos da vida, desde a criação do Louro José até imagens mais recentes nos bastidores do programa. Ela explicou o motivo de dividir as fotos com o público: "Não tem porque guardar essas preciosidades".

Emocionante ver essas fotos de Tom Veiga novinho! @ANAMARIABRAGA mostrou um baú de fotos da carreira do nosso eterno @lourojose, veja aqui →→ https://t.co/n18TKi9Plg • #MaisVocê pic.twitter.com/HQaIrKcu9h — Mais Você (@MaisVoce) November 3, 2020

"Olhando os nossos arquivos aqui, eu encontrei várias fotos de quando a gente começou o nosso trabalho juntos. E não tem mais porque eu guardar essas preciosidades, agora todos conhecem o Tom Veiga, é bom ver quando ele começou lá na Record ainda comigo", contou Ana Maria.

"Em 1997, esse 'magrelo' começou a dar a voz esganiçada ao Louro. Ele foi crescendo e se encontrando no papel, a ponto de perceber que o Tom era Tom e o Louro era o Louro. Agradeço por esses 23 anos de convivência. Que bom que tivemos essa sorte, Tom", completou a apresentadora.

Assim como no programa da segunda-feira (2), a produção manteve na bancada de Louro José com flores, hoje amarelas, e, ao fundo, onde normalmente fica o slogan do Mais você, uma ilustração do personagem. Também na mesa, que faz parte do cenário, há um bandeja de alumínio com uma pintura do Louro José e uma imagem de Nossa Senhora.

Tom Veiga morreu em razão de um acidente vascular cerebral (AVC) causado por um aneurisma e foi encontrado em seu apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O corpo do ator está sendo velado hoje (3), no condomínio onde ele morava.

Na manhã de ontem, ele recebeu homenagens de Ana Maria Braga, assim como da equipe do programa.