Ana Hickmann processa hotel onde sofreu atentado

Ana Hickmann relembrou o episódio em que Rodrigo de Pádua invadiu o quarto do hotel em que ela estava, em Belo Horizonte, durante entrevista ao “Link Podcast”. A apresentadora disse que processou o hotel por negligência.

A apresentadora estava no quarto acompanhada da assessora Giovanna Oliveira e do companheiro de Giovanna, Gustavo Corrêa. Após atirar em Giovanna, Gustavo travou luta corporal com Rodrigo, conseguiu desarmá-lo e deu dois tiros na cabeça do invasor.

“Não sei como ele (Rodrigo) descobriu o hotel e o quarto em que eu estava. Ele rendeu o Gustavo, invadiu e fez a roleta russa com a gente. Foram 28 minutos de tortura psicológica. Foi horrível. Eu desmaiei e acordei após o primeiro tiro, quando estava no colo da Giovanna. Ela não morreu após levar um tiro no braço porque não era o momento”, contou Hickmann.