Vídeo: Ana Furtado cai de cavalo, quebra costelas e desabafa sobre dores na recuperação

A apresentadora Ana Furtado compartilhou com seus seguidores, nesta quinta-feira (5), que sofreu um acidente enquanto praticava hipismo, resultando na fratura de duas costelas. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Ana relatou que está em processo de recuperação, embora enfrente dores intensas.

"Curar costelas quebradas é difícil e muito doloroso, mas vai passar. Meu muito obrigada a vocês que estão torcendo pela minha recuperação e me mandando tanto carinho!", escreveu na legenda da publicação. Veja:

No vídeo, Ana detalhou as dificuldades enfrentadas durante a recuperação: "Depois que eu caí do cavalo, eu quebrei duas costelas. Está difícil me recuperar porque dói muito. Dói respirar. Só de falar já dói. Dói espirrar, tossir é muito ruim também".

Para garantir uma recuperação adequada, a apresentadora explicou que precisa manter repouso absoluto. "Qualquer coisa que eu faça que expanda essas costelas, elas doem muito. Então tem que ficar bem quietinha e é o que eu estou fazendo. Estou me recuperando super bem e é essa notícia que eu quero dar para vocês", afirmou.

Apesar do susto, Ana demonstrou otimismo e agradeceu o apoio recebido dos fãs: "Isso também vai passar, tá bom? Um beijo muito grande para todos vocês. Obrigada por tanto carinho".

Ana Furtado é praticante de hipismo há anos e frequentemente compartilha momentos dedicados ao esporte em suas redes sociais. Atualmente, ela está afastada temporariamente das atividades profissionais para se recuperar plenamente.