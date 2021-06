'Amo a minha cor', desabafa irmã de Gil do Vigor após sofrer racismo em shopping

Janielly Nogueira, a irmã do participante do “BBB 21”, Gilberto Nogueira, relatou um episódio de racismo sofrido por ela em uma loja de um shopping badalado em São Paulo, na última quarta-feira (9). A influenciadora digital disse que foi ignorada por uma vendedora por causa da cor de sua pele.

"Fui comprar uma bolsa, estava junto com a assessora da minha mãe. A vendedora me ignorou, me tratou como um nada por ser negra e a assessora da minha mãe ser galega. A assessora sempre dizia que a bolsa era para mim, mas a vendedora fingia que não estava ouvindo, realmente me ignorando por ser preta. Acredito que foi esse o motivo", desabafou.

"Me doeu muito porque vivi o racismo e o preconceito de perto e queria deixar um recado para essa jovem: Querida, amo a minha cor!. Queria ser mais pretinha, mas Jesus me fez assim. Sou muito orgulhosa de tudo o que vivo. Não consigo entender como as pessoas no século 21 conseguem ter esse pensamento, de humilhar na cara de pau, pois ela nem disfarçou".