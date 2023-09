Amigos de Chico Moedas falam do 'outro lado' de Luísa Sonza: 'Nem todos tinham paciência pra ela'

O término do relacionamento entre Luísa Sonza e Chico Moedas continua sendo um dos assuntos mais comentados, e agora, os amigos do influenciador resolveram expor um "outro lado" da cantora após o fim do namoro. A situação toda ganhou destaque quando Luísa revelou a traição de Chico em rede nacional durante uma entrevista no programa Mais Você de Ana Maria Braga, na TV Globo.

Fontes anônimas próximas de Chico procuraram o UOL para expôr a opinião sobre o relacionamento dos dois e a maneira como tudo foi revelado. Eles afirmaram que não estão tentando justificar ou "passar pano" para o erro dele, mas não concordam com a forma como a situação foi exposta. Além disso, relataram que o amigo tem recebido ameaças desde que o escândalo veio à tona.

Segundo esses amigos, o namoro não era aprovado por muitos deles e mencionaram um "outro lado" da cantora na relação. Uma amiga de Chico alegou que Luísa Sonza tinha atitudes rudes com ele. "Acompanhamos de perto esse caos do relacionamento. O que a gente conheceu foi um lado dela com o Chico que não era bacana, com certas grosserias. Nem todos tinham paciência pra ela. Agora, ele não pode nem sair de casa, recebe ameaças por mensagens, e tudo isso por um namoro curto", disse.

Traição

Amigos de Chico revelaram que Luísa Sonza já estava ciente da traição desde o dia 11 de setembro, quando os dois tiveram uma discussão, mas a cantora estava disposta a continuar o relacionamento naquela época. Tudo mudou quando um vídeo de Chico Moedas brincando com amigos e uma ex-affair viralizou nas redes sociais. Fãs começaram a enviar mensagens sobre a traição, e, segundo os amigos, Luísa "virou outra pessoa" e decidiu expor tudo.

No entanto, Chico Moedas já sabia que Luísa não manteria o motivo do término em segredo, mas não esperava que isso acontecesse de forma pública, em rede nacional.

Longe das redes sociais

Nesta segunda-feira (25), Luísa Sonza anunciou a decisão de não ter mais redes sociais em seu celular e que sua equipe cuidará das mensagens e publicações. Ela enfatizou seu foco em voltar ao trabalho e divulgar seu álbum. Agradeceu o apoio dos fãs e expressou seu amor por eles.

"Decidi não ter mais redes sociais no celular, acredito que isso tem feito bem pra mim e sei que vocês entendem isso! Mas pode deixar que vou mandando fotinhas e mensagens pra vocês pela minha equipe, não vou ficar distante! Meu foco agora é voltar a trabalhar e divulgar meu álbum que é o que eu sempre quis! Obrigada por todas as mensagens de carinho, obrigada por estarem comigo sempre. Eu amo vocês! Com amor, Luísa", escreveu.

