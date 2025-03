Amiga de mulher que fez sexo com Neymar tentou engravidar 'enfiando' esperma com o dedo; entenda

A criadora de conteúdo adulto Any Awuada, que afirma ter tido relações sexuais com Neymar durante uma festa no interior de São Paulo, revelou um episódio inusitado envolvendo uma amiga. Durante uma entrevista ao podcast LinkVip na última segunda-feira (17), Any contou que outra mulher que participou da orgia tentou engravidar do jogador de maneira pouco convencional.

Enquanto relatava o encontro íntimo com o camisa 10 do Santos, o apresentador Bruno Tálamo questionou se ela chegou a considerar a possibilidade de uma gravidez. Any respondeu que não pensou nisso, mas relatou um episódio inusitado que teria acontecido logo após o ato.

"Assim que ele [ejaculou] no meu rosto, fui ao banheiro com outra menina, e ela tentou", disse Any. O apresentador demonstrou surpresa, e a apresentadora Gizelly Bicalho esclareceu a situação: a mulher teria passado a mão no esperma do jogador e tentado inseri-lo na vagina, na esperança de engravidar do famoso...

