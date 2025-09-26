Alok retorna ao Pará para se apresentar no Festival do Abacaxi 2025 e apoiar projetos sociais

O DJ Alok é uma das principais atrações do 43º Festival do Abacaxi, que está movimentando o município de Barcarena, no Pará. O evento, iniciado na última quinta-feira (25), segue até o fim de semana no Ecoparque do Cafezal com programação gratuita para o público. Nesta sexta-feira (26), a festa começa a partir das 20h e terá uma maratona de shows com artistas nacionais. A banda de pop rock Jota Quest será a primeira a subir ao palco, seguida pela apresentação de Alok. Depois será a vez do cantor Nattan leva o forró para a plateia, e a noite encerra com a música eletrônica de Malifoo.

VEJA MAIS

Essa é a segunda vez em menos de um ano que Alok se apresenta no estado. Em novembro de 2024, o DJ esteve em Belém em um show gratuito que reuniu mais de 250 mil pessoas no estacionamento do Mangueirão. Na ocasião, o evento marcou a contagem regressiva para a COP 30 (30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas) e chamou atenção pela estrutura, que contou com mais de cem toneladas de equipamentos, palco giratório com visão 360º a quase dez andares de altura, 400 refletores, dois mil painéis de LED e um espetáculo com mais de 500 drones.

Após o show na capital paraense, Alok usou as redes sociais para agradecer o público e destacou a riqueza da cultura local. “Foi muito maneiro conseguir fazer um bloco de aparelhagem, o ‘Rock doido’. Quero agradecer ao DJ Elison e também a todos os DJs que representam esse movimento. Belém, eu amo vocês!”, disse na época.

Expectativa para show em Barcarena

A apresentação desta sexta-feira em Barcarena deve repetir o sucesso de público. A organização do festival espera que milhares de pessoas acompanhem o show do DJ, que promete uma noite de música eletrônica em meio às demais atrações do evento, que inclui concursos, competições esportivas e outras atividades ligadas à produção do abacaxi, símbolo econômico e cultural do município.

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Alok relembrou a última visita ao Pará. “Estive no ano passado em Belém fazendo um show gratuito e pude me conectar com a cultura e tradições paraenses”, afirmou.

Ele comentou sobre a oportunidade de conhecer a culinária local, como o açaí da região e os sorvetes feitos com frutas típicas, além de ter dividido o palco com artistas paraenses e se aprofundado em ritmos da região, como carimbó, tecnobrega, tecnomelody, calypso e o famoso ‘rock doido’. “Descobri que as aparelhagens que vocês fazem têm semelhanças com a música eletrônica. É muito interessante viajar o Brasil inteiro e perceber o quão rico e diverso somos cultural e musicalmente”, disse o artista.

Alok adiantou que o show em Barcarena será uma oportunidade de reencontro com o público. “Vou matar a saudade que estava de vocês e fazer um set que a gente se conecte novamente em mais uma noite memorável”, declarou.

Alguns dos principais sucessos do DJ brasileiro, como ‘Hear Me Now’, ‘Never Let Me Go’, ‘Ocean’, ‘Deep Down’, ‘On & On’, ‘Car Keys’, ‘Jungle’ e ‘Alive’, devem estar na playlist do show que será apresentada ao público do festival.

Ações sociais no município

Além da música, a presença de Alok em Barcarena também se conecta a iniciativas sociais apoiadas pelo Instituto Alok. Um dos projetos é o ‘Abelhas e Flores’, desenvolvido no Quilombo Gibrié de São Lourenço, onde vivem cerca de 400 famílias. A ação promove a criação de abelhas nativas sem ferrão para o cultivo de mudas frutíferas, medicinais, ornamentais e arbóreas. A iniciativa fortalece o protagonismo feminino, estimula o turismo de base comunitária e gera renda para cerca de 30 famílias quilombolas, beneficiando diretamente aproximadamente 100 pessoas.

“A iniciativa valoriza o protagonismo feminino, incentiva o turismo de base comunitária e ainda gera renda para famílias quilombolas”, acrescentou Alok sobre a importância do projeto.

Com o apoio do instituto, serão reformados dois meliponários - espaço ou estrutura dedicada à criação das abelhadas - e um viveiro já existentes, além da construção de um novo meliponário e viveiro de mudas. A comunidade produz mel, própolis, cosméticos naturais e bebidas fermentadas, diversificando a geração de renda e valorizando saberes tradicionais.

Bailarinos do projeto Prisma Solidário (Divulgação)

Outra ação apoiada no município paraense é o ‘Projeto Essência’, desenvolvido pela organização Prisma Solidário, na Vila dos Cabanos. A iniciativa oferece reforço escolar, alimentação, material didático, atividades culturais e esportivas, beneficiando dezenas de crianças e adolescentes e contribuindo para a redução da evasão escolar.

Comunidade é beneficiada com o apoio do Instituto Alok (Divulgação)

“O ‘Prisma’ também abre espaço para o esporte e a cultura, com aulas de karatê e balé. Assim, dezenas de jovens são beneficiados e suas famílias também recebem apoio sociofamiliar”, complementou o DJ.

E a festa continua pelos próximos dias!

No sábado (27), o público do Festival do Abacaxi poderá conferir o show do cantor Gustavo Mioto, seguido por apresentações de Léo Santana, Pedro Sampaio e do DJ Liu. A programação promete agitar a cidade com muita música e diversidade de estilos. Os portões abrem às 20h.

Já no domingo (28), o Ecoparque do Cafezal receberá no início da tarde Vaguinho BD e Thiago Costa animam o público, enquanto à noite, a cantora paraense Viviane Batidão se apresenta. Para encerrar o festival, estão confirmados os shows de Mumuzinho, Belo e Henry Freitas.