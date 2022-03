Alexandre Nero revela que parou de usar drogas ao virar pai

Alexandre Nero contou que mudou alguns comportamentos com o nascimento dos Noá e Inã, inclusive, suspendeu o uso de drogas, para se tornar "uma pessoa melhor". O ator perdeu os pais ainda jovem.

"Parei com todas as drogas lícitas ou ilícitas, faço exercício, cuido da alimentação, passei a fazer análise seriamente. Era um cara muito explosivo, não tinha paciência com criança, comecei a ler sobre pedagogia. A estabilidade profissional e financeira é o lado bom. A parte física é a pior. Comecei a malhar para segurar meu filho no colo, agachar para brincar no chão. Eu não conseguia", disse ele em entrevista a O Globo.

"Tenho que me controlar para que esse medo não me paralise ou eu vire aquele pai que não deixa ir na piscina. Me sinto um tremendo analfabeto emocional mocional em relação a eles", contou. Na próxima sexta-feira, 18, o ator lança a nova música "A Partícula" do álbum "Quarto, suítes, alguns cômodos e outros nem tanto", que será lançado em abril.