Monark rebate bloqueio de perfis por decisão de Alexandre de Moraes: 'O cara quer me destruir'

O influenciador digital Bruno Monteiro Aiub, o Monark, não recebeu nada bem a decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes nesta quarta-feira, 14. Ele mandou as plataformas de redes sociais bloquearem os perfis do influenciador.

Ao vivo, no seu podcast, Mornark apareceu revoltado com a decisão: "Começando mais um Monark Talks, pode ser que seja o último ou não, porque fomos censurados novamente pelo Xandão. O cara quer me destruir, porquê? Porque eu falo coisas, não pode mais falar coisas. Não se pode mais falar o que pensa. Você tem que ser um robozinho, que aceita os dogmas da religião política vigente, que tem o seu Jesus Cristo o Xandão, que é um anticristo do c@r@lho e se você for contra os dogmas dele, você é destruído. Não tem nada que você possa fazer".

VEJA MAIS

O ministro determinou que Monark evite fazer "publicação, promoção, replicação e compartilhamento das notícias fraudulentas (fake news)" sobre a atuação do STF e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Além disso, foi estipulado multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento.

Alexandre de Moraes deu o prazo de duas horas para que as empresas Discord, Meta, Rumble, Telegram e Twitter "procedam ao bloqueio dos canais/perfis/contas", sob pena.

Na decisão, o ministro afirma que Monark "voltou a divulgar notícias fraudulentas acerca da atuação" do STF e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nas redes sociais, ao criar novas contas, já que essa estratégia seria para fugir de uma decisão anterior de Moraes que bloqueava seus perfis.

A justificativa são falas de Monark durante uma entrevista dele com o deputado federal Filipe Barros (PL-PR) na plataforma Rumble. "Por que ele (Supremo) está disposto a garantir uma não-transparência nas eleições?", disse o influenciador na ocasião.

Monark disse ainda, sem provas, haver "maracutaia" nas eleições. "A gente vê o TSE censurando gente, a gente vê o Alexandre de Moraes prendendo pessoas [...], e ao mesmo tempo eles impedindo a transparência das urnas? Você fica desconfiado, que maracutaia está acontecendo nas urnas ali?".

A comunidade do influenciador no Telegram estava indisponível às 17h. "Esta comunidade foi bloqueada no Brasil por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)", dizia a mensagem na rede sociais. Nas demais redes, os perfis continuavam disponíveis.