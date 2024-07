Alane Dias joga futvôlei na praia do Rio usando camisa do Clube do Remo para dar sorte

Na noite desta segunda-feira (22/7), a ex-BBB Alane Dias compartilhou um story no Instagram em que aparecia jogando futvôlei em uma praia do Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, a paraense compartilhou o momento com os seguidores e também um detalhe curioso: ela acredita que a camisa do Clube do Remo lhe traz sorte.

VEJA MAIS

"Vim jogar futevôlei com a blusa do maior do Norte. Eu tenho uma superstição. Toda vez que eu jogo com a blusa do Remo dá bom. E deu bom", declarou Alane, referindo-se ao seu desempenho na partida.