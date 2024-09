VÍDEO: Alane Dias e Lucas Silva vivem cultura marajoara em viagem com direito a carimbó e pescaria

A paraense Alane Dias levou o namorado Lucas Silva para viver a cultura paraense. Desde a chegada deles ao Pará, os dois já estiveram no Parque Estadual e também na Ilha do Combú.

Agora, o casal está em Souré, no Marajó e fica por lá até está quinta-feira (05). Depois eles retornam para Belém, onde Alane cumpre agenda profissional.

Eles já andaram de búfalo, se deliciaram com turu e com queijo do Marajó, dançaram muito carimbó e estiveram imersos na natureza local. A paraense até colocou o namorado para arriscar uns passos da dança regional.

Nesta quarta-feira (04), a programação deles também será especial. Os dois vão pescar na comunidade do Pesqueiro, onde tem muito siri, camarão e peixe. Eles seguem para o local em uma canoa regional. No fim do dia, terá mais um passeio em búfalos, na Fazenda Mironga.

"Eles são super simpáticos Alane é super acessível com os fãs, está recebendo muito carinho nesta viagem que era para ser descanso, de puro relax, mas está sendo intensa com muitas programações. As pessoas estão sempre agradecendo ela por ter divulgado bastante o nosso estado e principalmente a ilha de Marajó. Além disso, o Lucas está amando tudo", contou Madson Santos, o @madsonembaixador.

A ex-BBB está sendo bombardeada com o amor local. No Instagram, é possível ver Alane sempre rodeada de crianças e do carinho dos seus conterrâneos.

Alane e Lucas chegaram em Belém na última sexta-feira (30). O casal aproveitou o show de Silva, cunhado da paraense, e com quem Lucas trabalha, para passarem um período maior no Pará.