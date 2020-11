Affair de Luan Santana faz pose em avião e 'detalhe' chama a atenção

No último domingo (29), Franciny Ehlke compartilhou compartilhou mais um clique de pura ostentação nas redes sociais. Após ter publicado uma foto em um Porsche, a youtuber agora posou em seu voo de primeira classe em Dubai.

No entanto, um “detalhe” roubou toda a cena. O tênis "gigante" da digital influenciadora foi alvo de muitos comentários dos internautas, que tentaram entender se o calçado era mesmo daquele tamanho ou se não passava de uma questão de ângulo da foto.

"Só sei que o pé é 48", brincou uma fã. "O tênis maior que você, gracinha" comentou outra. "Só consegui olhar o tamanho do tênis", disse uma seguidora.

A youtuber estava no mesmo voo que Ludmilla e Brunna Gonçalves, e outras influenciadoras. Elas fizeram conexão em Dubai neste domingo. O destino final, ela ainda mantém em segredo.

Nas últimas semanas, a digital influencer foi alvo de rumores de um suposto affair com Luan Santana. Em uma das polêmicas mais recentes, fãs do cantor apontam semelhança entre a fronha de travesseiro que aparecem em um story e Franciny com as filmadas pelo cantor em uma postagem anterior.