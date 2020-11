Influencer apontada como novo affair de Luan Santana diz estar na 'melhor fase'

A influenciadora Franciny Ehlke é apontada como novo affair de Luan Santana. Ela foi ao Pantanal no último fim de semana acompanhar o cantor em uma live. Fran respondeu perguntas de fãs nos Stories do Instagram e disse que está em sua melhor fase, mas não contou o motivo.

"Estou achando que é a melhor fase da minha vida. Estou muito feliz", disse a influencer que tem mais de 12,3 milhões de seguidores no Instagram e é dona de uma marca de cosméticos.

Franciny falou que está prestes a se mudar para seu próprio apartamento em Curitiba e respondeu aos fãs sobre sua prótese de silicone nos seios.

No perfil da influenciadora no Instagram, ela postou uma foto com Luan, falando sobre a live no Pantanal e dizendo que o cantor "merece o mundo", seguido de um emoji de coração na legenda. No perfil de Luan, até agora, não tem nenhuma foto de Franciny.

O possível novo casal do mundo dos famosos se conheceu pelas redes sociais. Em entrevista ao colunista Leo Dias ela contou que o cantor curtiu algumas fotos, puxou papo e a convidou para ir ao Pantanal no fim de semana. Fran encarou 36 horas de viagem de avião, ônibus e barco para chegar.