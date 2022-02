Affair de Anitta vai disputar Super Bowl 2022

Anitta revelou ao programa de tevê 'The Tonight Show' que teve um affair com o jogador de futebol americano Tyler Boyd, jogador do Cincinnatti Bengals. O time de Tyler vai disputar a final do campeonato de futebol americano (Super Bowl), na noite deste domingo, 13, em Los Angeles.

Na entrevista, a cantora declarou torcida para o time de Tyler. A declaração dela repercutiu entre os fãs brasileiros, que apelidaram o atleta de 'Anito'.

O Super Bowl tem grande audiência nos Estados Unidos e terá um show de intervalo com grandes nomes do hip hop.