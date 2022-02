FOTOS: Ensaio de carnaval de Anitta tem reencontro com Pabllo e presença de mais famosos

Anitta arrastou uma multidão para Arena Carnaval SP - Memorial da América Latina no último sábado, 12, para mais uma edição do show "Ensaios da Anitta". O evento foi marcado ainda pela presença de uma série de convidados, e teve também show de Pabllo Vittar.

No palco, Anitta recebeu nomes como a banda Atitude 67, os cantores Márcio Victor, Matheus Fernandes, e as cantoras MC Dani e Lexa. Ela ainda cantou junto com Pabllo Vittar a música "Sua Cara", hit das duas com o Major Lazer.

O look usado por Anitta faz referência ao time de futebol americano de seu affair, Tyler Boyd. O jogador disputa o Super Bowl, final da liga de futebol americano, neste domingo, 13.

Veja fotos do show: