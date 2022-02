Super Bowl traz shows de Eminem e Snoop Dogg; saiba onde assistir

Neste domingo (13), o show do intervalo do Super Bowl, em Los Angeles, vai reunir grandes nomes do hip hop: Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre e Kendrick Lamar e Mary J. Blige. As apresentações se iniciam às 20h30, no SoFi Stadium, no intervalo da partida dos times Los Angeles Rams e Cincinnatti bengals, na final do campeonato da National Football League (futebol americano).

O show do intervalo do Super Bowl é uma tradição, uma atração à parte do evento esportivo. Este ano, haverá o maior número de artistas no show desde o início da pandemia.

VEJA MAIS

Saiba onde assistir o show do intervalo do Super Bowl

No Brasil, o show do intervalo do Super Bowl pode ser assistido na RedeTV, a partir das 19h; e na ESPN, às 18h30. O jogo começa às 20h30 (horário de Brasília), mas os fãs interessados em assistir apenas a apresentação musical precisam ficar ligados a partir das 22h.