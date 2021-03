Adriano Imperador vende sua mansão e vai morar em hotel de R$ 80 mil mensais

Adriano Imperador vendeu a mansão onde morava num condomínio de luxo, no Rio de Janeiro, por R$ 9 milhões. Ele só não deixou para trás seus troféus e pertences pessoais. O resto todo ficou. Agora, ele pretende morar e comprar uma mansão na Barra, mais próxima do mar e dos agitos do bairro. Enquanto isso, ele está hospedado na suíte presidencial do Grand Hyatt Hotel, onde paga cerca de R$ 80 mil por mês.

As diárias da suíte giram em torno de R$ 2,7 mil. O espaço tem 145 m², com sala de estar e de jantar, cozinha gourmet, closet independente, banheiro espaçoso com banheira de imersão, TV e chuveiro separados, e varanda ampla com uma invejável vista para o mar.

O ex-jogador preferiu ficar hospedado em vez de alugar um apartamento no bairro. É que lá, ele pode fazer suas famosas resenhas madrugada adentro sem ser incomodado por vizinhos. No início do ano passado, ele chegou a se interessar por um imóvel no Jardim Oceânico, mas os R$ 17 milhões pedidos o assustaram.