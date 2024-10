Adriana Sant'Anna mostra estragos na casa após passagem do furacão Milton: 'Nenhum medo'

Nas redes sociais, a ex-BBB Adriana Sant'Anna mostrou os estragos causados em sua casa após a passagem do furacão Milton nesta semana. A influenciadora mora próximo a Orlando com Rodrigão e os filhos. Por meio do stories do Instagram, ela disse que o fenômeno não tirou sua paz em nenhum momento, apesar dos danos deixados na propriedade onde vive com a família.

Adrianna respondeu um dos seguidores após postar uma das fotos com parte do seu quintal destruído. O internauta havia perguntado se ela sentiu medo ao ver os destroços. "Nada, absolutamente nenhum medo. Estou em um estágio onde viver é lucro. Morrer também é. Já não tenho controle de mais nada da minha vida. A hora que Ele quiser tirar o sopro de vida, Ele tirará. Esse furacão não tirou a minha paz", respondeu.

Ainda na quinta-feira (10), Adriana contou que, mesmo sem medo, passou por dificuldades dentro da residência devido ao furacão. "Ficamos sem luz e Internet desde ontem 21h. Luz e Internet acabaram de voltar agora", relatou.