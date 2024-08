Ex-BBB Rodrigão é internado às pressas com sangramento no rim e fígado: 'Só orem'

Adriana Sant'Anna deixou seus seguidores preocupados ao posar ao lado do seu marido, Rodrigão, em um hospital. Nesta sexta (23), ela contou nas redes sociais, que o ex-BBB está internado nos Estados Unidos, país onde eles moram com os filhos Rodrigo, de 5 anos, e Linda, de 3.

"Sabe quando imaginei isso? Nunca!”, disse Adriana.

Em postagem feita no Instagram, a ex-BBB pede para que as pessoas orem pela recuperação do amado: "E de repente Deus abala as estruturas, mas o inabalável permanecerá. Só orem pela restauração da saúde do Rodrigo! Restauração completa! Por favor. Pare tudo que você está fazendo por 1 minuto e ore a Jesus para fazer um milagre e curá-lo".

Adriana e Rodrigão se conheceram no BBB 11 e estão juntos desde então.

Adriana explicou que Rodrigo foi levado às pressas ao hospital com sangramento na região do fígado e rim. Por conta da gravidade, ele precisou ser transferido para outro hospital, onde seria operado de emergência. Ela recebeu a notícia enquanto estava embarcando de volta para os Estados Unidos.

"Naquele momento, meu mundo caiu! Eu só sabia chorar e correr para o portão do meu embarque para Orlando. Afinal, não poderia perder este voo", contou.

A ex-BBB ficou desorientada com a notícia, ela explicou que só se deu conta de que estava sem a bolsa com seus documentos no portão de embarque: "Tinha esquecido em outro avião".

Por conta desse contratempo, Adriana contou ter sentado no chão e mais uma vez chorou copiosamente: "Jesus, me ajuda, até que ouço meu nome anunciado pedindo para eu retornar ao tal portão. Quando cheguei, lá estava a minha bolsa com a aeromoça".

"Já estou mais calma, em paz e com certeza absoluta que ele sairá um novo homem deste hospital. Tudo que acontece, tem um propósito único e exclusivo para cada um de nós. Peço apenas que orem pela vida do meu amor", explicou Adriana.