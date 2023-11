Hidrocolonterapia: ex-BBB divulga procedimento que 'elimina cocô velho'; saiba mais sobre a técnica

A hidrocolonterapia é uma técnica que promete tirar restos de fezes acumuladas no intestino humano e promover diversos benefícios. O procedimento voltou a ser alvo de debate nas redes sociais depois de uma publicação da influencer e ex-BBB Adriana Sant'Anna. Em um vídeo, ela aparece fazendo o tratamento e afirma que é "uma das 7 maravilhas do mundo".

O vídeo viralizou e gerou muitas dúvidas sobre o procedimento que promete eliminar o "cocô velho". Algumas pessoas se questionaram se a hidrocoloterapia é realmente um método seguro e eficaz. Entenda sobre os riscos e como é feito o procedimento.

Como é feito o procedimento

A hidrocolonterapia é um procedimento geralmente realizado em clínicas especializadas. O paciente é colocado em uma maca, e uma sonda é introduzida pelo ânus. A sonda é conectada a um aparelho que injeta o líquido no intestino.

O líquido utilizado na hidrocolonterapia pode ser água pura ou água misturada com outros ingredientes, como ervas, sais ou vitaminas. A quantidade de líquido utilizada varia de acordo com o paciente e o objetivo do procedimento.

O procedimento dura geralmente entre 30 e 60 minutos. Durante a sessão, o paciente pode sentir algum desconforto, como cólicas ou náuseas.

Especialistas alertam para os riscos

Médicos alertam para os riscos da hidrocolonterapia, que incluem:

Perfuração do intestino

Infecção intestinal

Alteração na flora intestinal (microbiota)

Desidratação

Desequilíbrio hidroeletrolítico.

O procedimento usa entre 2 a 30 litros de soro que podem ser misturados com algumas substâncias, como a cafeína. Além disso, a pressão da água pode fazer o intestino romper e a mangueira atravessar o tecido.

Evidências científicas

Segundo especialistas, a técnica é utilizada em pessoas com intestino preso e só tira as fezes acumuladas de pessoas que já tem problemas na evacuação. Caso contrário, não sai nada durante o procedimento.

No entanto, não há estudos científicos que comprovem os benefícios da hidrocolonterapia. Os resultados de melhora da digestão, redução da barriga e melhora da pele são apenas relatos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)