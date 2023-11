Mulher passa por cirurgia na vagina para remover pedra do tamanho de uma laranja

Uma mulher de 27 anos passou por uma intervenção médica extraordinária no início de outubro, no Líbano, para remover uma pedra do tamanho de uma laranja da vagina. O caso foi classificado pelos profissionais de saúde como "incrivelmente raro" e detalhado em um estudo publicado neste mês na revista Urology Case Reports.

A paciente, que está acamada e sofre de paralisia cerebral, tinha a pedra vaginal há anos. Elas podem se formar de duas maneiras distintas: pelo acúmulo de urina, que leva à cristalização do líquido, ou por meio de uma infecção bacteriana que pode causar urina. No caso da paciente, que tinha histórico de incontinência urinária, não havia evidências de infecção, sendo o acúmulo a causa da formação dos cálculos.

Os médicos identificaram sintomas como febre, calafrios, dores abdominais e vômitos alguns dias antes da mulher ser levada ao pronto-socorro. Uma tomografia realizada no local revelou a magnitude do problema: o material era tão grande que pressionava a bexiga do paciente, agravando ainda mais a perda de urina.

VEJA MAIS

Para a remoção da pedra, os médicos empregaram lasers e ondas de choque de ultrassom por meio de um dispositivo abdominal. O procedimento, que durou três horas, incluiu o uso de pinças para extrair os fragmentos. Após a operação bem-sucedida, a mulher recebeu alta e foi medicada com antibióticos. As imagens do caso impressionante foram documentadas e revelam a complexidade da intervenção médica.