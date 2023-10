Ônibus do Lyon é atacado antes do jogo; técnico e jogadores são atingidos por pedra

O ônibus da delegação do Lyon foi atacado, neste domingo (29), na França, antes da partida contra Olympique de Marselha. O técnico Fabio Grosso, ex-lateral italiano, foi apedrejado no rosto por torcedores e precisou de cuidados médicos. A partida estava marcada para às 16h45 (horário de Brasília).

O ataque ocorreu durante a chegada ao estádio do Olympique de Marselha, para o confronto pela 10ª rodada da Ligue 1. Segundo a imprensa local, torcedores do Marselha arremessaram muitas pedras e conseguiram quebrar as janelas do veículo. Veja o estado do ônibus.

Além de Grosso, um membro da comissão técnica foi atingido no olho, além de jogadores - sem confirmação de nomes. Três ônibus com torcedores do Lyon também cercados e apedrejados. Com muitos vidros quebrados, eles não estarão à disposição para o retorno após a partida.