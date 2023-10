Brasil x Honduras: onde assistir ao vivo e o horário do jogo da seleção brasileira hoje (29/10)

Brasil x Honduras disputam neste domingo (29/10) as eliminatórias da Copa do Mundo. A partida começa às 18h (horário de Brasília), no Estádio Elías Figueroa Brander, em Valparaíso, Chile. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brasil x Honduras ao vivo?

A partida Brasil x Honduras pode ser assistida ao vivo pelo Canal Olímpico do Brasil e pela CazéTV, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como Brasil x Honduras chegam para o jogo?

Nas últimas rodadas, o Brasil venceu os Estados Unidos por 1 a 0 e a Colômbia por 2 a 0. Com a liderança do Grupo B, a seleção brasileira já está nas semifinais.

Já Honduras passou por uma derrota de 2 a 0 para a Colômbia e outra de 2 a 1 para os Estados Unidos. A equipe é a pior do Grupo B e uma das mais fracas da competição.

Brasil x Honduras: prováveis escalações

Brasil: Matheus Donelli (Mikael), Miranda, Lucas Halter, Gustavo Martins e Patryck; Matheus Dias, Ronald e Guilherme Biro; Figueiredo, Matheus Nascimento e Kaio. Técnico: Ramón Menezes.

Honduras: Brady; Reynolds, Tomkinson, Dietz e Wiley; Vargas, Morris e Cremaschi; Vassilev, Aaronson e Gómez. Técnico: Marko Mitrovic.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Honduras

Jogos Pan-Americanos

Local: Estádio Sausalito, em Viña del Mar, Chile

Data/Horário: 29 de outubro de 2023, 18h